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Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ в 2020 году

Общество print

На официальном сайте опубликован документ, в котором приводятся новые тарифы на оплату услуг ЖКХ, утвержденные кабинетом министров. Повышение запланировано на второе полугодие 2020 года. В Москве тарифы повысятся на 5%, в Московской области на 4,1%.

Цены на оплату услуг ЖКХ в Санкт-Петербурге повысятся на 3,8%. Наибольшее повышение тарифов ожидается в Чеченской Республике - на 6,5%. 

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