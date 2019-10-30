Ректор ВШЭ оценил слова преподавателя об "убогом" русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал недавнее высказывание преподавателя учебного заведения Гасана Гусейнова об "убогом и клоачном" русском языке. По его словам, Гусейнов должен понимать, что он публичная персона и его высказывания влияют не только на его репутацию, но и на репутацию его коллег.

"Мы все имеем право на эмоциональные высказывания. Но воспитанные люди должны делать это так, чтобы не обидеть других людей", - пояснил Кузьминов.

Ректор ВШЭ также выразил своё мнение по поводу высказывания Гусейнова. Он утверждает, что отсутствие иностранной прессы в московских киосках объясняется популярностью интернет-ресурсов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Гасан Гусейнов попытался оправдаться за своё высказывание об "убогом и клоачном" русском языке. Преподаватель ВШЭ отмечает, что считает русский язык "клоачным", поскольку на нём распространяется ложь. С самим русским языком всё нормально, - подчеркивает Гусейнов.