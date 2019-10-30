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Опрос показал падение спроса на услуги самозанятых

Общество print

Несмотря на то, что отношение россиян к самозанятым остается положительным, спрос на их услуги упал почти до половины. Более того, уменьшилась и средняя сумма на оплату этих услуг почти на 40%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС. Социологи пообщались с 1215 россиянами из 27 регионов. Только 9% опрошенных обращались к самозанятым для ремонта квартиры или сантехники, ещё 9,5% респондентов обращались в частные обувные мастерские и ателье по ремонту одежды.

10,3% участников опроса пользовались услугами надомного автосервиса. Прибегали к услугам частным медсестер и массажистов 11,9% опрошенных, а вызывали таксистов-частников 12,3% респондентов.

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