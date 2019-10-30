Россияне даже не надеются выжить на пенсию

Данные опроса сервиса по поиску работы Superjob показали, что жители России 24 — 45 лет считают основным видом дохода при выходе на пенсию работу и подработку.

29 % респондентов уверены, что в будущем им придётся продолжать работать, чтобы жить на зарплату. Но и тех, кто верит в государственную пенсию тоже немало — 22 % опрошенных.

Еще 14 процентов сказали, что уже начали, или планируют в ближайшее время, делать сбережения и накопления "на старость". И только 3% рассчитывают на какие-то отчисления из негосударственных пенсионных фондов и поддержку детей.

То есть выжить на пенсию в старости и не надеются. Респонденты также назвали достойную оплату старикам на заслуженном отдыхе, отметив, что она должна быть от 40 тысяч рублей в месяц.

К слову, по данным Росстата, во втором квартале текущего года размер начисленных пенсий составлял 14 150 рублей.

Напомним, что, как писала Правда. ру, специалисты в области финансов тоже не строят иллюзий по поводу пенсий в стране. А напротив, уверены, что действующая пенсионная система не спасет стариков от бедности.

Фото: Pixabay. com