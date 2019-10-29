Шварценеггера эвакуировали из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Из-за пожаров в Калифорнии был массово эвакуированы жители нескольких районов Лос-Анджелеса. Рекомендацию покинуть дом получил и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Об этом он сообщил в Twitter.

Также в число домов, которые полежат эвакуации, вошли жилища баскетболиста Леброна Джеймса, и актера Райана Филлиппа.

Стоит отметить, что лесные пожары охватили всю территорию Калифорнии. Они представляют угрозу одному из самых больших художественных музеев в мире — Гетти, который находится в Лос-Анджелесе.

На всей территории Калифорнии действует режим ЧС.

Фото: twitter.com