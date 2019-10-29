ВЦИОМ: собираются отмечать Хеллоуин только 3% россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос относительно отношения россиян к Хэллоуину. Оказалось, что об этом празднике знают около 93% россиян, однако отмечать его планируют только 3% опрошенных. Эксперты ВЦИОМ отмечают, что этот показатель держится уже на протяжении нескольких лет.

Наиболее часто о планах праздновать Хэллоуин заявляют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Среди россиян бытует мнение, что этот праздник чужд российским традициям и культуре. Еще одна причина отказа от празднования Хэллоуина - низкая важность торжества.