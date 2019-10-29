Опрос Левада-центра показал главные страхи жителей России

Очередное исследование Левада-центра показало, что три вещи, которых россияне боятся больше всего, это болезнь близких, война и произвол властей. Примечательно, что произвол властей переместился на третью позицию в седьмой, которую он занимал еще в июле текущего года.

Также жители России опасаются проблем с собственным здоровьем, бедности, ужесточения политического режима и репрессий, нападений преступников, СПИДа и смерти. Социологи утверждают, что повышенный уровень боязни произвола властей был спровоцирован пенсионной реформой, а также падением реальных доходов россиян.

Политолог Константин Калачев выразил мнение, что перемещение страха произвола властей на третью позицию рейтинга связано с недавними протестами в Москве, на которые очень жестко отреагировали правоохранительные органы. Также Калачев напомнил о "деле Голунова", которое всколыхнуло общество.

Опрос проводился с 26 сентября по 2 октября в 50 регионах России. В нём приняли участие 1601 человек в возрасте 18 лет и старше.