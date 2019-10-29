Специалисты Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" разработали математическую модель, благодаря которой можно предсказать следующее местоположение пользователей Twitter.
Специалисты полагают, что эта модель будет очень полезна для туроператоров и для всех, кто имеет отношение к туристическому бизнесу, так как данная разработка поможет спрогнозировать, насколько будут популярны те или иные курорты в период отпусков.
Пользователи соцсетей каждый день делятся фотографиями, публикациями, комментариями и местоположением в социальных сетях. Специалисты провели исследование: прогнозирование следующего места отдыха пользователя на основе методов машинного обучения и анализа больших данных, взятых из открытых источников данных Twitter. С помощью методов ML компьютер изучает записи и на их основании делает прогноз принятия новых решений.
Фото: twitter.com
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