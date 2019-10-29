Специалисты смогут предсказать место отдыха туристов по данным соцсетей

Специалисты Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" разработали математическую модель, благодаря которой можно предсказать следующее местоположение пользователей Twitter.

Специалисты полагают, что эта модель будет очень полезна для туроператоров и для всех, кто имеет отношение к туристическому бизнесу, так как данная разработка поможет спрогнозировать, насколько будут популярны те или иные курорты в период отпусков.

Пользователи соцсетей каждый день делятся фотографиями, публикациями, комментариями и местоположением в социальных сетях. Специалисты провели исследование: прогнозирование следующего места отдыха пользователя на основе методов машинного обучения и анализа больших данных, взятых из открытых источников данных Twitter. С помощью методов ML компьютер изучает записи и на их основании делает прогноз принятия новых решений.

Фото: twitter.com