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Источник Правда.Ру

87% работодателей заявили, что соискатели обманывают их в резюме

Общество print

По итогам исследования, 87% работодателей приходилось сталкиваться с несоответствующими действительности данными в резюме соискателей. Об этом сообщает ТАСС. Чаще всего соискатели приписывают себе необходимые для работы навыки, которыми не обладают.

Работодатели утверждают, что выявить обман в резюме можно тремя способами. Первый - провести собеседование, второй - сверить резюме с трудовой книгой и третий - запросить данные о соискателе с прежних мест работы. Наиболее часто кандидаты приписывают себе рабочий стаж, врут о своём возрасте и скрывают некоторые места работы.

Темы опыт работа резюме вакансия соискатель работодатель
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