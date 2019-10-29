87% работодателей заявили, что соискатели обманывают их в резюме

По итогам исследования, 87% работодателей приходилось сталкиваться с несоответствующими действительности данными в резюме соискателей. Об этом сообщает ТАСС. Чаще всего соискатели приписывают себе необходимые для работы навыки, которыми не обладают.

Работодатели утверждают, что выявить обман в резюме можно тремя способами. Первый - провести собеседование, второй - сверить резюме с трудовой книгой и третий - запросить данные о соискателе с прежних мест работы. Наиболее часто кандидаты приписывают себе рабочий стаж, врут о своём возрасте и скрывают некоторые места работы.