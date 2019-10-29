Эксперты предсказывают рост социальных протестов в России

Число протестных акций в России может увеличиться, а социальные протесты, связанные с ухудшением ситуации в экономике страны, будут политизироваться.

Такое мнение высказало Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Кроме того, эксперты отмечают тренд на более широкое вовлечение в протестную повестку людей, далеких от политики.

То есть эксперты не исключают, что россияне могут взять пример с жителей Каталонии, Франции и Латинской Америки, где социальные протесты уже давно переросли в политические.

По словам гендиректора АПЭК Дмитрия Орлова, политизация протестов растет, помимо прочего, и потому, что избирательные кампании проходят в условиях конфликта элит, которые делают основную ставку именно на протестных игроков".

"Относительно умеренная пока протестная активность в сфере трудовых отношений должна смениться ее увеличением на фоне сохранения невысоких темпов роста экономики", — цитирует Орлова газета "Ведомости".

С этим согласен политолог Глеб Кузнецов: "В последние два года протестов становится все больше, и возникают они часто в тех местах, где их никто не ждал. Это еще и мировая тенденция: 2019 год можно считать годом протестов — от "желтых жилетов" во Франции до Латинской Америки, Гонконга и Барселоны. Уличная протестная активность в мировом тренде, не только в российском".

Основная причина увеличения протестной активности, подчеркивает Кузнецов, "это нерешенность социально-экономических проблем, обеднение среднего класса. И хотя люди мало интересуются политикой, но чувствуют дыру в бюджете, что и рождает недовольство, а далее протест. Если народ не начнет богатеть, то протест будет нарастать".

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