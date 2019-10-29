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В Ногинске работники хлебокомбината держат голодовку

Общество print

Работники ОАО "Ногинский хлебокомбинат" уже пятый день держат головку, требуя погасить четырехмесячную задолженность по заработной плате.

Об этом сообщает портал "ЦарьГрад".

Среди требований протестующих — полное погашение задолженностей по заработной плате за четыре месяца, плюс выплата компенсаций, а также заключение со всеми работниками трудовых договоров в письменной форме в соответствии со ст.61 и ст.67 ТК РФ, с указанием в трудовых договорах полного фактически отрабатываемого времени.

Кроме того, сотрудники требуют национализации предприятия и запуска производства (на данный момент печи хлебокомбината остановлены).

"Помогите нам вернуть то, что нам должен хлебозавод", — просят работники предприятия в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

Проблемы с выплатами зарплаты, по словам участников голодовки, начались с февраля текущего года. И связаны они со сменой собственника предприятия: Сергей Залысин передал бразды управления своей дочери Ольге. И, как говорится, "началось".

Зарплату практически перестали выплачивать. Некоторые сотрудники уволились. Но хозяйка хлебкокомбината быстро "решила" эту проблему: освободившиеся места заполнили трудовые мигранты, которым платили ежедневно наличными.

На работу принимали их без трудовых и санитарных книжек, а каких-либо умений от новых сотрудников и не требовалось. Зато смены стали по 12 часов. После этого, говорят старожилы предприятия, в цехах начался бардак и царила полная антисанитария.

Те работники хлебокомбината, которые не успели еще уволиться, продолжали писать жалобы во все инстанции. В результате Следственный комитет все-таки начал проверку предприятия. Однако случилось это слишком поздно: к этому момент руководство успело вывезти все документы, а затем просто скрылось, говорят организаторы акции.

Что теперь будет с хлебокомбинатом — неизвестно.

Фото: vk. com/artemivanjuk

Темы ногинск голодовка хлебокомбинат невыплаты зарплаты
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