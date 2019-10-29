В Ногинске работники хлебокомбината держат голодовку

Работники ОАО "Ногинский хлебокомбинат" уже пятый день держат головку, требуя погасить четырехмесячную задолженность по заработной плате.

Об этом сообщает портал "ЦарьГрад".

Среди требований протестующих — полное погашение задолженностей по заработной плате за четыре месяца, плюс выплата компенсаций, а также заключение со всеми работниками трудовых договоров в письменной форме в соответствии со ст.61 и ст.67 ТК РФ, с указанием в трудовых договорах полного фактически отрабатываемого времени.

Кроме того, сотрудники требуют национализации предприятия и запуска производства (на данный момент печи хлебокомбината остановлены).

"Помогите нам вернуть то, что нам должен хлебозавод", — просят работники предприятия в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

Проблемы с выплатами зарплаты, по словам участников голодовки, начались с февраля текущего года. И связаны они со сменой собственника предприятия: Сергей Залысин передал бразды управления своей дочери Ольге. И, как говорится, "началось".

Зарплату практически перестали выплачивать. Некоторые сотрудники уволились. Но хозяйка хлебкокомбината быстро "решила" эту проблему: освободившиеся места заполнили трудовые мигранты, которым платили ежедневно наличными.

На работу принимали их без трудовых и санитарных книжек, а каких-либо умений от новых сотрудников и не требовалось. Зато смены стали по 12 часов. После этого, говорят старожилы предприятия, в цехах начался бардак и царила полная антисанитария.

Те работники хлебокомбината, которые не успели еще уволиться, продолжали писать жалобы во все инстанции. В результате Следственный комитет все-таки начал проверку предприятия. Однако случилось это слишком поздно: к этому момент руководство успело вывезти все документы, а затем просто скрылось, говорят организаторы акции.

Что теперь будет с хлебокомбинатом — неизвестно.

Фото: vk. com/artemivanjuk