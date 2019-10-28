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Источник Правда.Ру

Охранники являются самыми закредитованными работниками в России

Общество print

Самыми закредитованными среди работающих жителей России являются охранники, медицинские и социальные работники. Этим категориям граждан приходится отдавать на оплату кредитов около трети своего дохода за месяц, подсчитало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Показатель долговой нагрузки показывает, какую долю дохода заемщик отдает за кредиты..

Согласно данным НБКИ, самый высокий ПДН — 34% — у охранников.

За последние шесть месяцев их долговая нагрузка росла быстрее, чем у других категорий граждан.

Медики (33,2%) и соцработники (32,8%) отдают на оплату кредитов около трети своего дохода. Также высокая долговая нагрузка зафиксирована среди самозанятых граждан и работников транспортной сферы, педагогов и юристов.

Самый низкий уровень финансовой нагрузки у IT-специалистов (13,6%), телекоммуникаций (15,7%), маркетинга и рекламы (20%).

Фото: twitter.com

 

Темы финансы кредиты охранники
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