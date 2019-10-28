35% российских семей не пользуются положенными им льготами

По данным общественной палаты РФ, опрос населения показал, что в России более 35% семей с детьми не пользуются льготами, которые положены им по закону в силу незнания об их существовании.

В незнании о льготах многодетным семьям признались 72% опрошенных. 25% респондентов сказал, что пользуются льготами, а 3% ответили, что не успевают оформить документы.

Напомним, что согласно российскому законодательству, многодетные семьи имеют право бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, а также на возврат денег за свой досуг.

Представители Министерства труда России рассказали, что причиной неэффективности льгот многодетными семьям является недостаточный уровень информированности россиян.

Как сообщает Минтруд, МФЦ не помогли вопросе информированности населения, так как сотрудники многофункциональных центров не имеют достаточной квалификации для консультирования россиян.

Фото: twitter.com