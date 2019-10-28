По дороге в школу для детей установят тревожные кнопки

Общероссийский народный фронт предлагает в целях обеспечения безопасности детей устанавливать на маршрутах школьников щиты с тревожными кнопками.

Инициатива возникла после резонансного убийства в Саратове 9-летней девочки, которая утром не дошла до школы.

Об этом рассказала зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

"Предлагается оборудовать дороги к учебным заведениям информационными щитами с тревожной кнопкой, сигнал от которой поступает на пульт дежурного в ближайшем отделе полиции", — рассказала депутат, ее цитирует "Российская газета". Пушкина добавила, что в школах должны проходить уроки социальной гигиены, где ученикам расскажут об угрозах, которые могут исходить от посторонних.

Разрабатывать безопасный маршрут, скорее всего, будут учебные заведения, считает председатель управляющего совета московской школы N 1252 Мария Коннова. Она отметила, что, кроме этого, нужно провести инструктаж для сотрудников аптек, банков, магазинов и других мест, куда ребенок может забежать в случае опасности. "Например, увидев за собой "хвост", дети всегда могут забежать в ближайшую аптеку или отделение Сбербанка. У сотрудников там есть инструкция, по которой они должны незамедлительно связаться с полицией и родителями ребенка", — рассказала Коннова.

Напомним, Правда. ру рассказывала ранее, что девятилетняя девочка была убита в Саратове по дороге в школу. Тело ребенка нашли в гаражах неподалеку от ее дома. Саратовцы пытались на месте линчевать убийцу ребенка. После трагедии в России на разных уровнях заговорили о необходимости возврата смертной казни.

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Фото: pexels. com