Солистка коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачева скончалась из-за онкологического заболевания. Об этом рассказала директор коллектива Ксения Рубцова. По ее словам, вскоре после Евровидения в Баку у Пугачевой обнаружили рак желудочно-кишечного тракта.
Когда "Бурановские бабушки" получили широкую известность и начали гастролировать, Наталья Пугачева начала резко терять вес. Солистку коллектива исследовали в Ижевске и обнаружили онкологию. Опухоль была такого размера, что Пугачева не могла сама питаться. Её срочно прооперировали в онкоцентре имени Блохина.
Операция прошла успешно. Это позволило певице прожить спокойно в течение шести лет, однако в июне текущего года произошел рецидив.
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