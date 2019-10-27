Названа причина смерти солистки "Бурановских бабушек"

Солистка коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачева скончалась из-за онкологического заболевания. Об этом рассказала директор коллектива Ксения Рубцова. По ее словам, вскоре после Евровидения в Баку у Пугачевой обнаружили рак желудочно-кишечного тракта.

Когда "Бурановские бабушки" получили широкую известность и начали гастролировать, Наталья Пугачева начала резко терять вес. Солистку коллектива исследовали в Ижевске и обнаружили онкологию. Опухоль была такого размера, что Пугачева не могла сама питаться. Её срочно прооперировали в онкоцентре имени Блохина.

Операция прошла успешно. Это позволило певице прожить спокойно в течение шести лет, однако в июне текущего года произошел рецидив.