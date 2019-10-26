Названы семь профессий, которые могут исчезнуть через пять лет

Генеральный директор компании Alfarobotics, специалист по роботизации и искусственному интеллекту Владимир Венеров раскрыл профессии, которые могут исчезнуть уже в ближайшие пять лет. Он утверждает, что некоторым специальностям придется уйти в прошлое из-за технического прогресса.

По его словам, роботы способны заменить человека не только в конвейерном производстве, а и в профессиях, где необходимо общение, поскольку в последнее время технологии распознавания голоса и лиц позволяют полностью автоматизировать процесс обмена информацией с человеком. В качестве примера Венеров привел профессию продавца, в которой трудится 6,8% населения России.

Та же участь постигнет и другую крупную профессию нашей страны - водителей (7% от населения России). Примечательно, что совокупное количество россиян, трудящихся продавцами и водителями, составляет почти 10 миллионов человек. Также в группу риска попали: бухгалтер, нотариус, HR-менеджер, промоутер и консультант.