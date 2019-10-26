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Жириновский предлагает открывать магазины с просрочкой

Общество print

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает открывать торговые точки, которые будут реализовывать только продукцию с истекающим сроком годности. Политик возмутился тем, что ежегодно в стране уничтожаются сотни тонн продуктов питания. Он считает, что эти продукты необходимо продавать по сниженной стоимости.

Жириновский привел в пример стоимость хлеба не первой свежести. По его словам, если свежий хлеб стоит 40 рублей, то залежавшийся должен стоить около 10 рублей. По мнению лидера ЛДПР, люди с маленькими доходами станут более сытыми.

Темы лдпр магазин просрочка продукты питания владимир жириновский
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