Шнуров не считает, что для того, чтобы стать успешным в РФ нужно читать

Известный музыкант Сергей Шнуров заявил, что современному россиянину не нужно читать, чтобы быть успешным. Такое мнение он высказал на заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре на тему "Могут ли россияне вновь стать самой читающей нацией".

"Чтобы добиться успеха в современной России необязательно читать. То, что ты читаешь не гарантирует тебе ничего. Люди и без чтения не такие уж глупые, они смотрят на стратегии родителей и других людей, которые добиваются успеха", - пояснил свою точку зрения Шнуров.

Музыкант подчеркнул, что у ребенка никогда не появится желание взять в руки книгу, если его отец каждый вечер засыпает перед телевизором с бутылкой водки. И это закономерность. Также Шнуров сделал интересное наблюдение. По его словам, он долгое время посещал премию "Национальный бестселлер" в качестве члена жюри и заметил, что мероприятие перестали посещать красивые девушки.

"Симпатичным девушкам просто перестал быть интересен писатель. О каких книгах тут может идти речь?", - считает музыкант.