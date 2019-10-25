Украинский депутат позвал Соловьева "посидеть на даче"

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко посетил виллу российского телеведущего Владимира Соловьева в Италии. Парламентарий снял "обзор" на заграничную недвижимость телеведущего, а также позвал его вместе "посидеть на даче", чтобы "закрыть ему рот".

Гончаренко утверждает, что в последнее время Соловьев сильно "раздухарился". Депутат в видеообращении рассказал о готовности лично выяснить отношения с российским телеведущим, однако в Россию он для этого ехать не собирается, поскольку российские власти его настолько боятся, что ввели санкции.

Владимир Соловьев ответил украинскому депутату, что не будет встречаться с ним на вилле, а также назвал его "мразью".