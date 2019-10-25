В России могут разрешить делать ремонт ночью

Вице-спикер областного парламента Роман Титов выступил с инициативой разрешить кировчанам заниматься ремонтом в нерабочее время, сообщает ФедералПресс. Не все коллеги согласились с ним.

Титов предложил не менять время тишины, но ввести понятие "нарушение тишины и покоя граждан", а также увеличить размер штрафов за шум в ночное время.

Титов считает, что необходимо запретить шум от телевизоров, радио и иных устройств. Это относится и к устройства, которые находятся в машинах, киосках и павильонах. Также запрещена игра на музыкальных инструментах, крики, пение, ремонтные работы.

Штраф могут назначить в случае неоднократного срабатывания сигнализации и за шум от ведения строительных работ. Не будут запрещены дорожные и сельскохозяйственные работы, вывоз мусора. Также разрешен шум от работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, культурно-массовых мероприятий и во время религиозных мероприятий.

Самым спорным пунктом стало предложение Титова разрешить ремонт в новостройках ночью, если многоквартирный дом был сдан в эксплуатацию не более 1,5 лет назад. он считает, что если человек работает, что он может заниматься ремонтом только в нерабочее время. И если дом не заселен, то он никому не будет мешать.

Не все коллеги поддержали данную инициативу. Так, депутат ОЗС Татьяна Платунова отметила, что ремонт в новостройке можно сделать и за месяц. По ее мнению, 1,5 года для ночного ремонта — это слишком много.

Но в итоге законопроект рекомендовали принять в первом чтении на пленарном заседании.

Фото: twitter.com