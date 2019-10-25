Во ВНИИ труда назвали самые востребованные профессии в России

Эксперты ВНИИ труда рассказали о профессиях, которые наиболее востребованы в стране и будут востребованы в течение ближайших лет. Наиболее востребованными профессиями стали: бармен, официант, машинист насосных установок, токарь, кондитер, повар, электромеханик по лифтам, бухгалтер, электрогазосварщик и педагог.

Также специалисты назвали дефицитные профессии, которые в ближайшие время будут только набирать популярность: тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту, инженер-химик, менеджер контроля качества биотехнологического производства, электромонтёр оперативно-выездной бригады и электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств.