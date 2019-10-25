В Госдуме предложили ограничить рекламу в кинотеатрах 10 минутами

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил, что продолжительность рекламы перед началом фильма в кинотеатре не должна превышать 10 минут.

По его мнению, по отношению к зрителю, который приходит в кинотеатр и платит за билеты, за напитки, за еду, и при этом вынужден смотреть большое количество рекламных роликов, это несправедливо, сообщает агентство городских новостей "Москва".

Свинцов сообщил, что ему приходилось бывать на сеансах, где рекламные ролики шли более 20 минут.

Таким образом Свинцов прокомментировал инициативу Законодательного собрания Санкт-Петербурга регламентировать максимальное время, которое может занимать реклама.

В августе министерство культуры разработало законопроект, согласно которому зрителям запрещено брать с собой в зал кинотеатра свои еду и напитки.

Фото: twitter.com