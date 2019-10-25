Исинбаева раскритиковала "пустых" девушек-блогеров

Олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву возмутило, что лидерами мнений становятся "пустые" девушки-блогеры с "искусственной" внешностью. По её мнению, пользователи соцсетей должны прислушиваться к более авторитетным личностям, например, к олимпийским чемпионам.

Большинство пользователей не согласились со словами Исинбаевой и ответили ей критикой. Олимпийской чемпионке припомнили, что у неё нет соответствующего образования, чтобы управлять страной. Ей посоветовали дальше заниматься спортом, а не госуправлением. Напомним, Елена Исинбаева объявила о завершении спортивной карьеры в 2016 году. Сразу после этого она стала членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета.