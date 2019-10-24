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Источник Правда.Ру

Минкомсвязи: Рунет не будет развиваться по пути Китая

Общество print

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что развитие российского сегмента интернета по пути Китая, в том числе строительство аналогичного файрвола, экономически нецелесообразно, поэтому РФ по этому пути двигаться не планирует. 

Волин пояснил, что России не подходит китайская модель развития в интернете. Это связано с тем, что в Китае внутренний рынок больше, чем в России, почти в 10 раз. Рынок Китая самодостаточен для того, чтобы находиться в изолированной ситуации экономически.

Если же говорить про Рунет, то в России количество потенциальных пользователей Рунета составляет 300 млн человек русскоязычных. Численность потенциальной русскоязычной аудитории в два раза больше численности населения России.

Самоизоляция же только приведет к тому, что Россия в два раза уменьшит свой рынок. Кроме того, технологически изоляция интернета — это очень дорогое удовольствие. Для России это экономически невыгодно. Китайский опыт показывает, что все, кто хотят обойти блокировку, ее обходят.

Фото: twitter.com

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Темы китай изоляция интернет минкомсвязь алексей волин
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