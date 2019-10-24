Житель Челябинской области подал в суд на соседку за курение на балконе

Снежинский городской суд Челябинской области взыскал с местной жительницы 3000 рублей за курение на балконе.

В суд подал иск ее сосед, который жил этажом ниже. Он подал иск с требованием запретить ей курить на балконе. Моральный вред мужчина оценил в 10 000 рублей. Сам факт курения женщина не отрицает.

Суд признал, что в законе нет нормы, запрещающей курение на балконе, но частично удовлетворил требование истца.

В суде отметили, что согласно действующему законодательству допускается компенсация морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

Фото: twitter.com

Читайте также:

C 1 октября в России запрещается курить на балконах

Джигурда: закон против курения на балконе был бы полным бредом

В минздраве отметили необходимость запрета курения на балконах