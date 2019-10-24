Снежинский городской суд Челябинской области взыскал с местной жительницы 3000 рублей за курение на балконе.
В суд подал иск ее сосед, который жил этажом ниже. Он подал иск с требованием запретить ей курить на балконе. Моральный вред мужчина оценил в 10 000 рублей. Сам факт курения женщина не отрицает.
Суд признал, что в законе нет нормы, запрещающей курение на балконе, но частично удовлетворил требование истца.
В суде отметили, что согласно действующему законодательству допускается компенсация морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
Фото: twitter.com
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