Родители рассказали, как повысить интерес детей к учебе в школе

Специалисты из РАНХиГС выяснили, какими способами, по мнению родителей, можно повысить интерес детей к обучению в школе.

В результате опроса выяснилось, что около трети (30,9%) родителей уверены, для повышения мотивации детей к обучению необходимо изменить содержание образовательных программ.

28,5% опрошенных считают, что нужно разделить выпускные экзамены и вступительные, вернуться к той системе, которая была до введения ЕГЭ.

По мнению 26,4% респондентов, для повышения интереса детей к учебе нужно более активно использовать в обучении информационные технологии.

Четверть опрошенных родителей считают, что нужно, чтобы школьники сами выбирали предметы, которые они будут изучать.

Также родители считают, что для повышения мотивации к обучению нужно усовершенствовать методику преподавания предметов (18,2%). По мнению 16,9% опрошенных, нужно сделать более гибким расписание уроков, 15,5% утверждают, что нужно изменить систему оценки знаний учащихся.

Кроме того, заинтересовать детей сможет улучшение организации внеклассной работы (15,5%) и увеличение числа дополнительных занятий в школе (13,9%), считают респонденты.

Более 26% респондентов ответили, что их дети и так заинтересованы в учёбе и в дополнительной мотивации не нуждаются.

По словам одного из авторов исследования, родители чувствуют себя максимально вовлечёнными в обучение детей в школе.

В опросе приняли участие 2200 родителей учащихся школ из трех российских регионов.

Фото: twitter.com

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