Эксперты: рост пенсионного возраста неизбежен

Директор отдела развития соцзащиты Международной ассоциации соцобеспечения (ISSA) Доминик Ла Салль заявил, что увеличение предельного выхода на пенсию - неизбежно. Он считает, что данный процесс поможет избежать глобальных социальных проблем и станет гарантом устойчивости систем жизнеобеспечения.

Как сообщает РИА Новости, данная мера необходима не для экономии, а для того, чтобы обеспечить жизнеспособность систем. Еще 30 лет назад было осознание того, что население стареет, увеличивается продолжительность жизни, повышается уровень рождаемости.

Доминик Ла Салль отметил, что тенденция увеличения пенсионного возраста носит глобальный характер. Эти изменения неизбежны, так как в настоящее время в мире растет число людей старше 85 лет. Эти люди нуждаются в гособеспечении, и власти ищут решения, которые бы снизили риски возникновения проблем в будущем.

Эксперт отметил, что это тоже самое, что смотреть на приближающийся айсберг. Если действовать заранее, то можно взять курс в сторону и избежать угрозы столкновения.

Фото: twitter.com

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