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Источник Правда.Ру

Эксперты назвали лучшие российские города для осенних экскурсий

Общество print

Этой осенью самыми популярными городами для экскурсий по России стали Москва, Казань, Калининград и Санкт-Петербург, а также города Золотого кольца.

Как сообщает Ассоциация туроператоров РФ (АТОР), речь идет об организованных туристах.

Также в топ-10 городов вошли Великий Устюг и маршруты "Серебряного ожерелья".

Что касается спроса на экскурсии по России, то он остается таким же, как и в прошлом году. Чаще всего россияне уезжают в период ноябрьских праздников и осенних школьных каникул.

Стоимость большей части путевок на 3-4 дня (не учитывая расходов на дорогу), варьируется от 12 до 15 тысяч рублей на человека. Обычно туристы путешествуют на автобусе.

Ранее в АТОР сообщали, что цены на короткие поездки в города РФ или в зарубежные страны в ноябре для россиян обойдутся на 10% дороже, сообщают "Известия".

В частности, на ноябрьские праздники поездка на 2-3 дня по России будет стоить 25-30 тысяч рублей, что на 10% дороже, чем было в прошлом году. 

Фото: twitter.com

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Темы атор туризм экскурсии ростуризм путешествия
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