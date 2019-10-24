В Сбербанке произошла новая утечка персональных данных клиентов

На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает "Коммерсантъ".

По словам продавца базы, в ней содержатся сведения о заемщиках с 2015 года до настоящего времени. В базе имеется информация об 11,5 тыс. гражданах, которые оформляли кредит в Сбербанке, сообщают "Известия".

Информация о продаже данных клиентов Сбербанка, оформлявших кредитные карты или потребительские кредиты, должников по данным продуктам, появилась в Сети 13 октября, сообщает РБК. Спустя 10 дней продавец удалил свое объявление.

По словам продавца, в базе более 1 млн данных, 80 тыс. — это должники.

База содержит паспортные данные, телефоны, номер счета, сумма и срок кредита, дату образования задолженности и последнего платежа.

В Сбербанке отказались комментировать данную информацию, заявив, что это "слухи и домыслы".

По словам источника, близкого к банку, сообщил, что это данные из старой базы, а на банк совершается информационная атака.

Фото: pravda.ru

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