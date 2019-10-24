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Источник Правда.Ру

Экс-главу Курортов Северного Кавказа депортируют из США

Общество print

Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России и экс-главу Курортов Северного Кавказа Ахмеда Билалова, задержанного в США, депортируют либо в Германию, либо в Россию.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Иммиграционный суд Соединенных Штатов должен решить, куда будет выслан Билалов. Его могут отправить в страну, из которой он прибыл — Германию, или же в Россию, где против него возбуждено уголовное дело.

По данным издания, Билалов въехал на территорию США по неиммиграционной визе в мае 2016 года. Ее срок истек в мае 2019-го, однако россиянин не покинул страну. Его задержали в собственном доме в штате Флорида и отправили в центр временного содержания в Майами, где он будет ждать рассмотрения дела.

О задержании Билалова Правда. ру рассказывала 23 октября. Посольство России в Вашингтоне попросило Госдепартамент США предоставить более подробную информацию об аресте беглого чиновника.

Напомним, что в апреле 2013 года в отношении Билалова, бывшего председателя совета директоров ОАО "Курорты Северного Кавказа", было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Его подозревают в чрезмерных тратах денег компании при поездках за границу.

Он и его брат покинули страну в марте 2013 года на фоне критики их деятельности президентом России Владимиром Путиным: тогда глава государства обратил внимание на срыв сроков строительства и сдачи объектов к Олимпиаде в Сочи, над которыми в то время работали подконтрольные Билаловым структуры.

В 2016 году Москва уведомила США о расследовании в рамках уголовного дела в отношении братьев Билаловых.

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Фото: twitter.com

 

Темы сша депортация ахмед билилов иммиграционный суд экс-глава куртов северного кавказа
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