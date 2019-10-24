Двойник Зеленского, готовый его подменять, обнаружен в Москве

В Москве живет мужчина, внешне очень похожий на президента Украины Владимира Зеленского.

Обнаружили его внимательные москвичи, которые сфотографировали мужчину в московском метро и, опубликовав фото в соцсетях, нарекли "двойником действующего украинского президента".

Позже сюжет о нем вышел в программе "60 минут" на телеканале Россия 1.

Двойника политика зовут Умид Исабаев. Он уроженец Узбекистана. После переезда в столицу России, работает автомаляром.

В эфире федерального канала мужчина рассказал, что мечтает о карьере комика и готов, если понадобится, подменять украинского президента.

"Я похож на президента Украины Зеленского. Говорят — одно лицо. Я мог бы его заменять, потому что я тоже плохо разговариваю на украинском, ни черта не понимаю в политике, фанатею от Тома Круза и вёл свадьбу в Дагестане", — говорит Исабаев.

Впрочем, по словам героя сюжета, он с большим удовольствием играл бы роль Зеленского на сцене, в фильмах и телешоу, пока тот руководит страной, однако не будет участвовать в эпизодах, "где надо свинью кушать".

"Возьми меня, Гарик Мартиросян, в Comedy Club, если получится", — пользуясь случаем попросил будущий дублер украинского лидера.

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Фото: ok.ru