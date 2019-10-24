Сноуден: оказавшись в России я попал в ловушку

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, предавший огласке методы работы спецслужб США и воспользовавшийся убежищем, предоставленным ему в России, заявил, что "оказался в этой стране в ловушке".

Такое откровение прозвучало в интервью подкасту Joe Rogan Experience.

По словам экс-сотрудника АНБ, он "эту страну не выбирал, поскольку первоначально направлялся в Латинскую Америку", но "правительство США аннулировало паспорт". Сноуден заявил также, что он "давно уже выступал с критикой российского правительства, критиковал президента России, подвергал критике российские законы о слежке".

По его словам, тяжело быть "в оппозиции к политике правительства США, точно также, как и правительства России".

Помимо прочего, Сноуден рассказал, что не дает интервью российским СМИ, поскольку сейчас его "почти никогда не узнают на улицах" и он хотел бы сохранить такое положение. Хотя редкие случаи, когда на улице его все же узнавали, "никогда не приводили к чему-то плохому", — цитирует ТАСС.

Напомним, ранее Сноуден заявлял, что только Россия имела достаточно независимую политику среди всех стран Европы для того, чтобы предоставить ему убежище.

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок.

В сентябре 2019 года министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что для Парижа "сейчас", как и в 2013 году, "не время" предоставлять убежище Сноудену.

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