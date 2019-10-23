Депутат Госдумы Виталий Милонов и ряд представителей Русской православной церкви выступили резко против возможного проведения празднования Хэллоуина в российских школах.
"Я хочу объявить горячую линию, чтобы мне писали родители, если они увидят в своей школе, что начали, как говорят в петербургском парламенте, телебонить о Хэллоуине. Соответственно, сообщайте — будем разбираться, будем серьезно разбираться"", — цитирует народного избранника "Коммерсант".
По словам Милонова, уточняет URA. RU, все школы, в которых будут отмечать Хэллоуин, ждет наказание.
Поддержал инициативу Милонова протоиерей Всеволод Чаплин. Он заявил, что "игры со злом, которые практикуются на праздновании Хэллоуина, могут привести к самым непредсказуемым последствиям".
По словам священника, в 1990-е годы празднование Хэллоуина в школах навязывалось "пропагандистским Западом", потом руководство России одумалось, но "жесткое навязывание праздника" продолжается через рекламу, игры и соцсети. Главную опасность, по мнению Чаплина, Хэллоуин несет для детского сознания, поскольку "пропагандирует культ смерти".
Читайте также:
Милонов попросил Генпрокуратуру защитить детей от пропаганды Хэллоуина
В Госдуме предложили переодеть учащихся Петербурга в картузы и френчи
Фото: ru. m.wikipedia.org
Бородавки и папилломы уже много тысяч лет беспокоят человека. Они упоминались в шекспировских сонетах, их находили на мумиях фараонов. Но люди научились бороться с ними.