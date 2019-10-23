Депутат Милонов запретил отмечать Хэллоуин в школах

Депутат Госдумы Виталий Милонов и ряд представителей Русской православной церкви выступили резко против возможного проведения празднования Хэллоуина в российских школах.

"Я хочу объявить горячую линию, чтобы мне писали родители, если они увидят в своей школе, что начали, как говорят в петербургском парламенте, телебонить о Хэллоуине. Соответственно, сообщайте — будем разбираться, будем серьезно разбираться"", — цитирует народного избранника "Коммерсант".

По словам Милонова, уточняет URA. RU, все школы, в которых будут отмечать Хэллоуин, ждет наказание.

Поддержал инициативу Милонова протоиерей Всеволод Чаплин. Он заявил, что "игры со злом, которые практикуются на праздновании Хэллоуина, могут привести к самым непредсказуемым последствиям".

По словам священника, в 1990-е годы празднование Хэллоуина в школах навязывалось "пропагандистским Западом", потом руководство России одумалось, но "жесткое навязывание праздника" продолжается через рекламу, игры и соцсети. Главную опасность, по мнению Чаплина, Хэллоуин несет для детского сознания, поскольку "пропагандирует культ смерти".

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Фото: ru. m.wikipedia.org