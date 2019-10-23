Известная феминистка считает пенсионную систему России издевательством

"Пенсионная система в России является крайне несовершенной и несправедливой" - такое мнение высказала общественный деятель, известная российская феминистка Алена Попова.

"Пока в России увеличивают пенсионный возраст, в Италии его уменьшают. На пенсию там теперь можно выйти на 5 лет раньше — в 62 года. Для этого, правда, необходимо иметь трудовой стаж не менее 38 лет. Если такой трудовой стаж не накопится, придется ждать 66 лет (женщины) или 67 лет (мужчины). Но продолжительность жизни в Италии в среднем составляет 86 лет (женщины) и 81 год (мужчины). Так что в любом случае пожить на пенсии время будет", — написала Попова на своей странице в соцсети ВК.

Активиста движения феминисток считает нынешний уровень пенсий в России крайне низким. "Текущий размер пенсии по старости предполагает, что человеку не хватит даже на минимальную жизнь. Не то что на одежду, на прописанные врачом лекарства средств не хватает. Российских пенсионеров нужно хотя бы автоматически заносить в список бедных и стараться максимально помогать. Но наше государство не делает даже этого. По мнению нашего государства, пенсионеры в России официально бедными не являются и в помощи не нуждаются. Вся российская пенсионная система — издевательство", — цитирует заявление общественныго деятеля портал URA.RU.

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Фото: twitter.com