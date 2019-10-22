На форуме "Точка роста" выступят легендарные "Братья Грим"

Популярная российская поп-рок-группа "Братья Грим" выступит в Сочи на курорте "Роза Хутор" в рамках неофициальной программы Экономического форума регионов России "ТОЧКА РОСТА. Туризм. Спорт. Инвестиции".

Программа Экономического форума регионов России "ТОЧКА РОСТА. Туризм. Спорт. Инвестиции", который пройдет с 30 октября по 1 ноября 2019 года на курорте "Роза Хутор", будет насыщена как деловыми и образовательными, так и неформальными — спортивными и культурно-развлекательными мероприятиями.

Уникальное мультиформатное событие, Экономический форум регионов России "ТОЧКА РОСТА", объединит на одной площадке основных стейкхолдеров туристской отрасли и спортивной индустрии. Первый день форума будет посвящен вопросам государственной политики, взаимодействия бизнеса и власти в сферах туризма и спорта. Во второй день пройдут две параллельные деловые программы, содержащие лучшие кейсы и инициативы; в третий день - образовательные курсы от партнера форума — Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ). Они предусматривают семинары, тренинги и деловые игры по направлениям "Маркетинг и менеджмент в спорте", "Гостеприимство в туризме". По итогам обучения участники форума получат сертификаты.

В рамках развлекательной программы форума 30 октября 2019 г. в 21.00 в концертном зале "Роза Холл" (курорт "Роза Хутор") состоится выступление российской поп-рок-группы "Братья Грим". Продажа билетов будет осуществляться онлайн, в день концерта — в кассах "Роза Холл".

Для участников форума вход на концерт, при предъявлении бейджа, бесплатный. Участие в форуме — также бесплатно.

Более подробная информация об Экономическом форуме регионов России "Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции", регистрация участников и аккредитация СМИ на сайте: http://forumrosta.ru