Сергей Бачин возглавил Совет директоров "Роза Хутор"

В соответствии с решением Совета директоров ООО "Роза Хутор" Сергей Бачин избран его председателем. В новом статусе он будет заниматься вопросами стратегического развития курорта. Генеральным директором "Роза Хутор" назначен Александр Белокобыльский, ранее занимавший должность первого заместителя гендиректора.

Сергей Бачин прокомментировал кадровые изменения в руководстве компании:

"Александр Белокобыльский работает на "Роза Хутор" практически с первого дня, в его ведении всегда были вопросы операционного управления деятельностью курорта. Это очень опытный менеджер, коренной краснополянец, прошедший вместе с командой и подготовку к Олимпийским Играм-2014, и последовавший затем период впечатляющей трансформации спортивного объекта в лучший горный курорт России. В новой должности ему предстоит, пожалуй, самая сложная задача — сохранить уже завоеванные позиции и найти новые возможности для их качественного преумножения. Уверен, что под его руководством команда "Роза Хутор" с этим успешно справится".

Произошедшие кадровые изменения связаны с реализацией единой стратегии акционера и управленческой команды "Роза Хутор", направленной на развитие туристической отрасли в стране, создание новых туркластеров с использованием накопленного девелоперского, административного опыта и профессиональных компетенций менеджмента курорта.