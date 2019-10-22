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Сергей Бачин возглавил Совет директоров "Роза Хутор"

Общество print

В соответствии с решением Совета директоров ООО "Роза Хутор" Сергей Бачин избран его председателем. В новом статусе он будет заниматься вопросами стратегического развития курорта. Генеральным директором "Роза Хутор" назначен Александр Белокобыльский, ранее занимавший должность первого заместителя гендиректора.

Сергей Бачин возглавил Совет директоров

Сергей Бачин прокомментировал кадровые изменения в руководстве компании:

"Александр Белокобыльский работает на "Роза Хутор" практически с первого дня, в его ведении всегда были вопросы операционного управления деятельностью курорта. Это очень опытный менеджер, коренной краснополянец, прошедший вместе с командой и подготовку к Олимпийским Играм-2014, и последовавший затем период впечатляющей трансформации спортивного объекта в лучший горный курорт России. В новой должности ему предстоит, пожалуй, самая сложная задача — сохранить уже завоеванные позиции и найти новые возможности для их качественного преумножения. Уверен, что под его руководством команда "Роза Хутор" с этим успешно справится".

Сергей Бачин возглавил Совет директоров

Произошедшие кадровые изменения связаны с реализацией единой стратегии акционера и управленческой команды "Роза Хутор", направленной на развитие туристической отрасли в стране, создание новых туркластеров с использованием накопленного девелоперского, административного опыта и профессиональных компетенций менеджмента курорта.

Темы совет директоров курорт роза хутор кадровые изменения бачин сергей викторович белокобыльский александр юрьевич
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