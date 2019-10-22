Жители Тобольского района сообщили о массовых отравлениях

В Тобольском районе в деревне Ачиры зафиксированы многочисленные отравления: за последние дни три человека, заболевших неизвестной болезнью, в тяжелом состоянии были вывезены вертолетами.

По словам жителей Ачир, заболевших очень много, до этого в деревне массово погибали собаки, сообщает Znak.com.

Данную информацию подтвердил глава Ачирского поселения Дильнур Яналиев.

Он сообщил, что 20 октября из деревни Ачир на вертолете вывезли мужчину 55 лет, а 21 октября - женщину 60 лет. До этого в деревне массово погибали собаки.

О произошедшем уведомили главу Тобольского района Юрия Батта.

Жители деревни рассказали, что аналогичная история была в сентябре 2016 года в деревне Топкинбашево Тобольского района. Тогда несколько человек тоже заболели неизвестной болезнью и погибло несколько собак.

У пострадавших была рвота, отнимались руки и ноги. Тогда так и не выяснили, что стало причиной произошедшего. Теперь история снова повторилась, но в другой деревне.

Топкинбашево, Ачиры, и другие деревни в Заболотье большую часть года оторваны от большой земли: связь только вертолетами.

Население в панике. Департамент здравоохранения Тюменской области пока не прокомментировал данную ситуацию. В управлении Роспотребнадзора также заявили, что позже дадут комментарий по данной ситуации.

Фото: pravda.ru

Читайте также:

8 человек отравились газом на Орском нефтеперерабатывающем заводе

Правда и домыслы об отравлениях грибами

Чиновники наказаны за отравление студентов на губернаторском балу