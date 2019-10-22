Блогер Робин Харброн из Канады расшифровал тайное послание, которое хранилось в 9 строках кода на музыкальной пластинке рок-группы Prodigal в течение 35 лет.
По словам блогера, все началось с того, что он услышал историю о том, что на пластинке одного из альбомов рок-группы Prodigal под названием Electric Eye зашифровано тайное послание.
Чтобы убедиться в этом, нужно было изучить оригинальную запись. Тогда Робин стал искать пластику группы. Он послушал ее и в конце звуковой дорожки обнаружил странный сигнал.
На канале YouTube блогер рассказал, что ему удалось оцифровать полученный им звук. Затем он перевел его в текст на 8-битном компьютере Commodore 64.
И тогда ему удалось узнать текст тайного послания. Запись была сделана на языке BASIC.
Послание содержит цитату из Библии и высказывание физика Альберта Эйнштейна.
Фото: twitter.com
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