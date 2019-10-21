Исследование: Китай впервые в истории обогнал США по числу миллионеров

Швейцарский банк Credit Suisse провел исследование, в результате которого выяснилось, что Китай впервые в истории обошел США по числу жителей, на долю которых приходится 10% всего мирового богатства.

По данным специалистов, в Китае таких жителей 100 млн человек, а в США — 99 млн.

Стоит отметить, что по числу миллионеров США по-прежнему намного опережают Китай. В США около 18,6 миллиона человек имеют состояние более $1 миллиона, а в Китае таких 4,4 миллиона человек.

Согласно данным Credit Suisse, по состоянию на вторую половину 2019 года 46,8 миллиона человек владеют состояниями более $1 миллиона.

Общая сумма состояний самых богатых людей мира оценивается в $158,3 триллиона, что составляет 44% всего мирового богатства.

Фото: twitter.com

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