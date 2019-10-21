В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как защитить себя в случае пропажи смартфона, сообщает Nation News.

Так, эксперты напоминают о том, что существует возможность дистанционно заблокировать телефон, что позволит закрыть доступ к персональным данным, но при этом не удалять их.

Для входа в систему специалисты рекомендуют создавать сложны ПИН-коды или биометрические данные. Также нужно чаще делать резервную копию данных, а фото и документы рекомендуется хранить в облачном хранилище.

В случае потери телефона нужно сразу обратиться к мобильному оператору и попросить заблокировать sim-карту. Также нужно заблокировать банковские карты, которые привязаны к этому телефону.

Фото: pravda.ru

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