Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как защитить себя в случае пропажи смартфона, сообщает Nation News.
Так, эксперты напоминают о том, что существует возможность дистанционно заблокировать телефон, что позволит закрыть доступ к персональным данным, но при этом не удалять их.
Для входа в систему специалисты рекомендуют создавать сложны ПИН-коды или биометрические данные. Также нужно чаще делать резервную копию данных, а фото и документы рекомендуется хранить в облачном хранилище.
В случае потери телефона нужно сразу обратиться к мобильному оператору и попросить заблокировать sim-карту. Также нужно заблокировать банковские карты, которые привязаны к этому телефону.
Фото: pravda.ru
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