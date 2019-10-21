В 2020 году в России ожидается массовое сокращение чиновников

В РФ каждая десятая компания собирается сокращать персонал в 202 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса HeadHunter, сообщают "Известия".

Данный показатель стал меньше, чем годом раньше. Ранее о сокращениях сообщала каждый пятая компания. Но, несмотря на это, по факту сокращение отметили в 19% компаниях, а 49% компания расширяли штат.

55% компаний планируют увеличить фонд оплаты труда в 2020 году.Работодатели положительно оценивают следующий год: 62% компаний собираются увеличить количество сотрудников, а 49% считают, что находятся в стабильном положении.

Минтруд подтвердил, что в настоящее время рынок труда стабильный.

На 1 октября в РФ было зарегистрировано 662,2 тысячи безработных, а уровень регистрируемой безработицы составил 0,9%. По прогнозам ведомства в следующем году безработица останется на таком же уровне.

В сентябре в Минфине заявили, что в 2020 году в РФ будет проводиться реформа в сфере госуправления, которая предполагает, что сокращение количества госслужащих. У оставшихся госслужащих увеличатся зарплаты. Если же не проводить сокращения и проиндексировать зарплаты по инфляции, то для повышения окладов всем госслужащим нужно будет каждый год дополнительно выделять 100 миллиардов рублей.

Фото: twitter.com

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