Авиадиспетчеров поздравили фото ﻿со сгоревшим в Шереметьево Superjet

Профсоюз "Московского центра автоматизированного управления воздушным движением" поздравил авиадиспетчеров с их профессиональным праздником, разместив на сайте организации и страничках в соцсетях картинку, вызвавшую недоумение и оторопь.

На коллаже на фоне диспетчерской башни помахивает крылом роковой Superjet 100 с бортовым номером RA-89098, сгоревший в аэропорту Шереметьево.

Трагедия, напомним, произошла 5 мая. Самолет вспыхнул при экстренной посадке. Эвакуироваться успела лишь часть пассажиров. 40 из них и один бортпроводник погибли.

На "оригинальное" поздравление молниеносно отреагировали пользователи Интернет: "Это же полная жесть".

"А вы в курсе, что у вас на фото суперджет, сгоревший в Шереметьево в мае?", — задал в комментариях вопрос alexanderkorolyov.

Подписчики недоумевают: как можно было не заметить, что на крыле самолёта, словно вырывающегося из облаков, отчётливо виден роковой номер RA-89098?

"Это такая мрачная шутка, что ли?", — удивилась alika. pu.

Возможно, это просто халатность, и кто-то из сотрудников профсоюза авиадиспетчеров, ведущий страницу в Instagram, недолго думая разместил на странице в Сети старую фотографию с подписями, не посмотрев, что именно на ней размещено, предполагает портал "ЦарьГрадТВ".

"Грустна такая халатность и неосмотрительность работников пресс-службы ППО МЦ АУВД ФПАД России", — прокомментировали в Telegram-канале "Авиадиспетчер".

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Фото: скрин fpadrus.ru