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Источник Правда.Ру

Данные 20 миллионов пользователей Instagram продают в интернете

Общество » Соцсети print

 В интернете продают базу данных, в которой оказались данные 20 миллионов пользователей социальной сети Instagram.

Это электронные адреса, номера мобильных телефонов и реальные имена пользователей. Кроме того, в базе есть названия и фотографии аккаунтов, описания страниц, и статистика по количеству подписчиков и лайков под постами.

По данным портала URA.RU, злоумышленники установили ценник - 2,8 биткоина (22 тысячи долларов).

Журналисты газеты «Известия» проанализировали «тестовую» часть базы, размещенную в открытом доступе, и подтвердили, что содержащиеся в ней данные полностью совпадают с информацией реальных аккаунтов. «Ни одного аккаунта русскоговорящего пользователя среди проверенных не оказалось», - уточняет издание. Впрочем, это не означает, что их нет в основной части.

По мнению «Известий», утечку можно считать «относительно безопасной» для пользователей в сравнении с аналогичными «сливами» из банков. Уточняется, что злоумышленникам будет сложно монетизировать эти данные, поскольку они не смогут списывать деньги со счетов пользователей, имея в распоряжении только телефоны и электронные адреса.

А вот для рекламщиков и маркетологов база очень интересна, так как они смогут использовать сведения для рассылки сообщений.

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Фото: twitter.com

 

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