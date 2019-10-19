Росстандарт планирует отменить документы на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в правительстве рассматривают идею об отмене бумажной копии документа на поверку счетчиков. По его словам, уже в ближайшем будущем документ будет заменен на отметку в электронном реестре.

"Специалист, который будет проводить поверку, после всех необходимых действий должен будет в присутствии владельца счетчика внести отметку о поверке в нашу электронную базу данных при помощи портала госуслуг. Этот алгоритм станет хорошей защитой от мошенников, которые продают поддельные свидетельства о поверке, а также манипулируют сроками поверок", - пояснил Абрамов.

Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в Госдуме. Глава Росстандарта подчеркивает, что россияне смогут получить бумажную копию об успешной поверке даже после вступления в силу новых правил, но бумажная копия будет выдаваться по желанию и не будет обязательным документом.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России хотели отменить процедуру поверки счетчиков.

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