В Москве проходит VIII экологический форум

В Москве 18 октября продолжает работу VIII экологический форум "Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы". Мероприятие, в котором принимают участие чиновники, эксперты и экологи (всего более 600 человек), проходит под патронажем ПАО "Норникель".

В этом году главные темы экофорума — экологическая ответственность крупного бизнеса, поиск баланса между социально-экономическим развитием регионов и сохранением достойной окружающей среды, реализация федерального проекта "Чистый воздух".

Вообще говоря, об ответственности бизнеса за сохранение окружающей среды говорится много. Но и делается немало. Расходы того же "Норникеля" на природоохранные мероприятия составляют примерно 5 процентов годовой выручки. Это 18 миллиардов рублей. Среди крупных российских компаний — лидеров отечественного бизнеса — "Норникель" занимает лидирующие позиции по расходам на экологию.

В настоящее время специалисты компании ведут работу над "Серным проектом", который призван уменьшить выбросы сернистого газа от выплавки металлов. После реализации проекта выбросы в том же Норильске должны сократиться на 75%. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 150 миллиардов рублей.