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Источник Правда.Ру

В Перми завели дело после нападения собак на 87-летнюю пенсионерку

Общество print

В Перми следователи завели уголовное дело в отношении городской службы по отлову бездомных животных в связи с гибелью 87-летней пенсионерки, на которую, судя по всему, напали бродячие собаки. 

Как сообщает следствие, в понедельник в отделение полиции поступило сообщение об исчезновении 87-летней жительницы Мотовилихинского района Перми.

Через сутки ее сотрудники полиции нашли в логу останки человеческого тела и фрагменты одежды, которые, судя по всему, принадлежали женщине.

Отмечается, что численность бездомных животных обязаны контролировать сотрудники городской службы.

Фото: pravda.ru

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Темы пермь собака полиция пенсионерка
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