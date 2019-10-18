В одном из детских садов Петербурга двух воспитательниц могут уволить, так как они подозреваются в избиении детей.
Родителей выяснили, что их детей в ясельной группе за провинности бьют и толкают. Так, двухлетнего мальчика избили на то, что он сходил по нужде в памперс. Родители обратились в полицию.
В детские учреждение будет направлена комиссия, в результате деятельности которой будет принято решение о дальнейшей судьбе воспитательниц.
Фото: pravda.ru
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