В Петербурге двух воспитателей детсада могут уволить за избиение детей

В одном из детских садов Петербурга двух воспитательниц могут уволить, так как они подозреваются в избиении детей.

Родителей выяснили, что их детей в ясельной группе за провинности бьют и толкают. Так, двухлетнего мальчика избили на то, что он сходил по нужде в памперс. Родители обратились в полицию.

В детские учреждение будет направлена комиссия, в результате деятельности которой будет принято решение о дальнейшей судьбе воспитательниц.

Фото: pravda.ru

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