С начала года население России сократилось на 52 тысячи человек

За период с января по август текущего года население РФ сократилось на 52,5 тыс. и на 1 августа 2019 составляло 146,7 млн человек. При подсчете данного показателя специалисты принимали во внимание естественная убыль населения и прирост за счет мигрантов.

За 8 месяцев 2019 года родилось 994 300 человек, умерло 1 213 500 человек, миграционный прирост населения составил 166 700 человек.

Стоит напомнить, что по прогнозам Минэкономики РФ естественный прирост населения возможен не раньше 2024 года. Стоит отметить, что в 2020–2023 гг. увеличение численности населения будет достигаться в основном за счет числа мигрантов.

Эксперты утверждают, что правительству необходимо пересмотреть политику в области демографии, так как принятые меры не могут обеспечить устойчивый естественный прирост населения страны.

Фото: pravda.ru

Читайте также:

В МВД предупредили об "очень жестких мерах" по снижению смертности на дорогах

Смертность от "палёной" водки в России сопоставима с числом убийств

В России выросла смертность от отравления алкоголем