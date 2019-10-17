Жители Ярославля накинулись на бабушку из-за пенсии в 17 тысяч

Жительница Ярославля пожаловалась, что ей тяжело живется на пенсию, сообщает "Pro Город Ярославль". Пенсия Лидии Талошовой составляет 17 тысяч в месяц.

Однако эта цифра удивила людей: "Вот это пенсия" и "Да вы шикуете" — возмутились ярославцы.

По словам жителей Ярославля, пенсия многих пожилых людей составляет не более 9 тысяч рублей.

Стоит уточнить, что Лидия Федоровна многодетная мать, на этом основании ее пенсия чуть выше средней по области (средний размер пенсии ярославцев составляет 13 тысяч рублей).

Вера Москаленко возмутилась, что ее мать, отработавшая 30 лет врачом, получает пенсию 8 тысяч рублей. Лилию Талошову обвинили в том, что ее пенсия больше, чем их зарплата или декретные выплаты.

Но также были и те, кто не считает пенсию в размере 17 тысяч рублей слишком большой, доказывая, что этой суммы может хватить только на еду.

Фото: pravda. ru

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