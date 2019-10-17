В России массово увольняют предпенсионеров

В России наблюдаются массовые увольнения людей предпенсионеров, но работодателей за это не наказывают, сообщают "Известия".

Предпенсионеры — это те люди, которые выйдут на пенсию менее чем через пять лет. Год назад в Уголовный кодекс была внесена статься за их увольнение или необоснованный отказ в приеме на работу. По данной статье предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что дела по статье 144.1 не возбуждались ни в прошлом году, ни в этом. В Министерстве труда это объясняют тем, что работодатели осознают, что квалификация сотрудника важнее, чем его возраст.

В Федерации независимых профсоюзов РФ объяснили это тем, что на практике невозможно доказать незаконный характер увольнения или отказа в приеме на работу. На деле людей увольняют по другим причинам, а не из-за возраста.

Павел Сигал из "Опоры России" отметил, что часто работодатели вынуждают сотрудников увольняться по собственному желанию, в противном случае угрожая увольнением по статье, что может привести к сложноcтям с поиском новой работы.

Фото: pravda.ru

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